«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Как мы знаем, решение Николаевского горисполкома о повышении подомовых тарифов принято и вступит в законную силу с 1 февраля текущего года.

Так что скоро мы получим платежки с начисленной на их основании новой квартплатой. У горожан еще были надежды на сессию горсовета, но вопрос о тарифах на ней поднят не был.

Вместо этого приняли к сведению информацию мэра о создании сессией рабочей группы, которая проверит экономическую обоснованность новых ставок на эксплуатацию наших домов.

Александр Сенкевич предложил состав рабочей группы депутата от «Самопомощи» Ростислава Филевского.

Между тем, как поведал редакции соучредитель ООО «Забота» и ЖЭКа «Центральный-1» Владислав Чайка, сам депутат является, как раньше говорили, «злостным неплательщиком», у него имеются большие задолженности по квартплате.

Филевский – собственник трех квартир в центре города. Одна находится по улице Адмиральская, за ее эксплуатацию он не платит ЖЭКу «Забота» с 2007 года.

При ежемесячном начислении на этот объект 1 639 гривен, долг Филевского за это время составил более 10 тыс. гривен. Дом старый, нуждается в ремонте крыши, ливнестоков, текущем ремонте. В нем более 20 квартир, общий долг жильцов предприятию составил 16 тыс. гривен. Как видим, львиная часть его – задолженность депутата Филевского. А самое главное, что на него нет никакой управы. Неоднократные обращения в суд никаких результатов не принесли.

На данный момент правосудие не восторжествовало.

Тем не менее, эксплуатация этого старого дома требует расходов.

Выполненные ЖЭКом работы по замене задвижек системы подачи воды, канализации уже потребовали издержек в сумме 12 тысяч грн. Нуждается в оплате и ежедневная работа по вывозу мусора, уборке придомовой территории.

В каждую квартиру подается вода, батареи горячие, так как коммунальщики вовремя позаботились о готовности всей системы к подаче тепла. То есть определенный комфорт работники ЖЭКа жильцам обеспечивают и имеют право потребовать от своих пользователей оплаты за предоставленные услуги, считает Владислав Чайка.

И ему непонятно, почему пенсионеры могут регулярно платить квартплату, а депутат Филевский нет.

Две другие его квартиры находятся на территории, которую обслуживает ЖЭК «Центральный-1», за них он не платит с 2013 года. Сумма задолженности составила около 1000 и свыше 1500 гривен

Наверное, не платить долги и игнорировать всякое напоминание о них - не лучший выход из данной ситуации. Тем более для депутата - представителя власти и имеющего юридическое образование. Даже если, по его мнению, названные ЖЭКи не выполняют свои обязательства перед жильцами. Для этого существует суд, который и определяет законность претензий в споре той или иной стороны.

А сейчас заявление Филевского на минувшей сессии горсовета – это наглая ложь, говорит Владислав Чайка. Текущие работы по содержанию домов, находящихся на балансе ЖЭКов «Забота» и «Центральный-1» ведутся в плановом режиме, несмотря на то, что есть злостные неплательщики, подобные Филевскому.

Пока же, согласитесь, данный эксперт, кандидатура, которого предложена в рабочую группу, призванную определить обоснованность новых тарифов, выбрана не очень удачно. Пока что, поставив лично для себя вопрос ребром «платить или не платить», он выбрал решение в свою пользу.

Так, может, мэру Николаева стоит обратить внимание на своих однопартийцев, которые много чего наобещали своим избирателям во время предвыборной кампании, а сами элементарно не соблюдают закон.