09.01.17 19:002100
Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|23.01.17 09:42
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Сегодня часть Николаева останется без воды, об этом сообщает пресс-служба «Николаевводоканала».
Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения 16 января по адресам:
пер. Такелажный, 32; ул. Чкалова, 197; ул. Чкалова, 44; пер. Корабелов, 10
В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.