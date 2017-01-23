Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Сегодня часть Николаева останется без воды, об этом сообщает пресс-служба «Николаевводоканала». Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения 16 января по адресам: пер. Такелажный, 32; ул. Чкалова, 197; ул. Чкалова, 44; пер. Корабелов, 10 В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама