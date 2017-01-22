Аренду жилья привяжут к курсу доллара

Киев, 21 января. Владельцы квартир вынуждены повысить стоимость аренды в связи с тем, что курс доллара, а вместе и с ним и цены, неумолимо растет. Теперь оплату аренды владельцы квартир будут устанавливать исключительно в долларах.

По словам экспертов, на в договорах на аренду этот пункт не забывают указывать уже несколько месяцев.

Так владельцы квартир перестраховываются от падения курса гривны. В феврале ожидается новый скачок стоимости аренды, так как курс доллара может превысить отметку в 30 гривен.

Аренда коммерческой недвижимости также дорожает.

В этом месяце многие арендаторы уже «заморозили» договора, поскольку содержать офисы стало попросту невыгодно, на это зачастую уходит львиная доля прибыли. Роскошь снимать офис позволяют себе лишь те фирмы, доход которых стабилен.

Отметим, в ноябре арендаторы жаловались на то, что оплата счетов за коммунальные услуги практически удваивает стоимость аренды.