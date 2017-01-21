В понедельник несколько улиц в Николаеве останутся без света

На понедельник, 23 января, ПАО «Николаевоблэнерго» запланировало ремонтные работы, из-за которых несколько улиц в городе в этот день останутся без света. Об этом говорится на сайте предприятия.

Будут отключены от электроснабжения : ул. Гречишникова, 45-68; ул. Паромный спуск, 1-20; ул. 10 Военная, 67; ул. 8 Военная, 29-40; ул. Котельная, 57-120; ул. М. Малиновского, 11-18; ул. Мастерская, 57-119 и ул. Плотнична, 59-81 / 2.