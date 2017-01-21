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Во сколько обойдется николаевцам газ в январе: тарифы

21.01.17 09:03Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Стоимость газа в Николаеве в январе 2017 года

По информации ООО «Николаевгазсбыт», тарифы на голубое топливо в Николаеве в январе 2017 года будут такими:

Цена, грн за куб. м для потребителей бытовых нужд - 6.8790 грн.

Цена газа за куб. м по нормам (за 1 человека в месяц), грн с НДС:

Если в квартире или частном доме установлено следующее газовое оборудование - 6.8790 грн.

Плита газовая при наличии горячего водоснабжения, за человека в месяц (норма потребления - 4,4 куб. м) - 30.2700 грн.

Плита газовая без горячего водоснабжения и газового водонагревателя, за человека в месяц (норма потребления - 7,1 куб. м) - 48.8400 грн.

Плита газовая и газовый водонагреватель, за человека в месяц (норма потребления - 14 куб. м) - 96.3100 грн.

Добавим, стоимость газа для бытовых потребителей, проживающих в Украине, по состоянию на январь 2017 года остается неизменной.

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