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Новая форма договора «Николаевводоканала» признана незаконной, - РТТП

20.01.17 15:57Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Региональная торгово-промышленная палата Николаевской области инициировала административное рассмотрение Николаевским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины обращения членов торгово-промышленной палаты с просьбой защитить их интересы в отношениях с городским коммунальным предприятием «Николаевводоканал».

По мнению предпринимателей, новые формы договоров, активно внедряемых «Николаевводоканалом» в 2016 г. на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, существенно ущемляют права и интересы потребителей.

Рассмотрев заявление РТПП, Административная коллегия Николаевского областного территориального отделения АМКУ по делу №2-26.213/44-2016 от 15 декабря 2016 года решила:

"Признать действия ГКП «Николаевводоканал», которые заключаются в предложении заключить и в фактическом заключении с субъектами хозяйствования договоров о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению в предлагаемой редакции такими, что не соответствуют условиям действующего законодательства, является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным пунктом 2 статьи 50, частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг путем совершения действий, которые привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке".

В РТТП предлагают предпринимателям использовать данную информацию в своей хозяйственной деятельности.

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Пятница, 20.01.2017

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