05.01.17 12:471780
Николаевцы, сегодня не будет в течении дня воды! Найдите свой адрес
|19.01.17 12:10
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Сегодня, 19 января, в Николаеве запланировано проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения.
В связи с этим ряд домов останется без воды. Об этом сообщает пресс-центр ГКП «Николаевводоканал».
В связи с этим 19 января по адресам:
ул. Молодогвардейская, 40, ул. Театральная, 49;
ул. Казарского (напротив кирпичного завода) ул. Спасская, 1;
ул. Пограничная, 2;
ул. Литовченко, 204;
а также на пересечении проспекта Богоявленского и проспекта Корабелов и в некоторых окрестных домах вероятны отключения водоснабжения.