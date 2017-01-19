Николаевцы, сегодня не будет в течении дня воды! Найдите свой адрес

Сегодня, 19 января, в Николаеве запланировано проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения.

В связи с этим ряд домов останется без воды. Об этом сообщает пресс-центр ГКП «Николаевводоканал».

В связи с этим 19 января по адресам:

ул. Молодогвардейская, 40, ул. Театральная, 49;

ул. Казарского (напротив кирпичного завода) ул. Спасская, 1;

ул. Пограничная, 2;

ул. Литовченко, 204;

а также на пересечении проспекта Богоявленского и проспекта Корабелов и в некоторых окрестных домах вероятны отключения водоснабжения.