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Мэр Николаева подписал решение о повышении квартплаты вдвое

19.01.17 09:42Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Скандальное решение исполкома Николаевского горсовета о повышении тарифов на квартплату вступило в законную силу

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Как выяснили «Новости-N», мэр Сенкевич подписал решение в тот же день, когда оно было принято — в понедельник, 16 января.

Более того, в тот же день это решение было и зарегистрировано в протокольной части. Именно с момента регистрации решение вступает в законную силу. Теперь ЖЭКи имеют полное право начислять николаевцам квартплату по новым, удвоенным тарифам.

Решение о повышении тарифов на квартплату в Николаеве было принято в понедельник, 16 января, на заседании исполкома горсовета по предложению мэра Сенкевича. Сообщения СМИ о данном решении вызвали бурю негодования и возмущения николаевцев. Горожане не только возмущались самим фактом повышения тарифов, но и тем как это было сделано. Несмотря на социальную значимость данного вопроса, решение по нему было принято кулуарно, втихую. Городская власть даже не подумала ознакомить горожан, или, на крайний случай, депутатов горсовета, хоть с каким-то подобием обоснования новых тарифов.

Ряд фракций горсовета - «Оппозиционный блок», «Наш край» - выступили с гневными, разоблачительными заявлениями по поводу этого решения. Однако, на состоявшейся уже на следующий день, 17 января, сессии Николаевского горсовета, депутаты даже не стали обсуждать это вопрос, ограничившись созданием декоративной «рабочей группы по изучению». Фактически депутаты пошли на поводу у мэра Сенкевича, дав «зеленый свет» двухкратному повышению тарифов.

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Четверг, 19.01.2017

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