На Крещение в Николаеве улицы останутся без света Жителям нескольких улиц придется посидеть без электроснабжения из-за планового отключения электроэнергии Сегодня, 19 января, в Николаеве будут проводиться плановые отключения электроэнергии, поэтому жителям некоторых домов придется посидеть без электричества. Как сообщает "Николаевоблэнерго", отключение запланированы с 8:00 до 17:00. Света не будет по адресам: ул. Бойченко (25 Октября), 20-53А; ул. Восточная, 1-20; пер. Восточный, 1-32; ул. Тихая, 2-10; пер. Тихий, 1-4; ул. Электронная, 27-47. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама