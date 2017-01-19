05.01.17 12:471780
На Крещение в Николаеве улицы останутся без света
|19.01.17 07:46
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Жителям нескольких улиц придется посидеть без электроснабжения из-за планового отключения электроэнергии
Сегодня, 19 января, в Николаеве будут проводиться плановые отключения электроэнергии, поэтому жителям некоторых домов придется посидеть без электричества.
Как сообщает "Николаевоблэнерго", отключение запланированы с 8:00 до 17:00. Света не будет по адресам:
ул. Бойченко (25 Октября), 20-53А;
ул. Восточная, 1-20;
пер. Восточный, 1-32;
ул. Тихая, 2-10;
пер. Тихий, 1-4;
ул. Электронная, 27-47.