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Сегодня в нескольких районах Николаева отключат воду

18.01.17 11:03Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 18 января, в Николаеве запланировано проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения

. В связи с этим ряд домов останется без воды. Об этом сообщает пресс-центр ГКП «Николаевводоканал».

В связи с этим адресам улица Молодогвардейская, 40А; по улице Казарского, напротив кирпичного завода, улица Спасская, 1; проспект Героев Украины, 79; а также на ЕСВ вероятны отключения водоснабжения.

Кроме того, коммунальные службы напоминают, что фотографии и адреса аварийных люков можно присылать на страницу в Facebook, и заранее предупреждает, что ремонт таких будет проводиться в течение месяца.

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Среда, 18.01.2017

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