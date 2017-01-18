Сегодня в нескольких районах Николаева отключат воду

Сегодня, 18 января, в Николаеве запланировано проведении очередной серии реконструкций и переоборудование сети водоснабжения

. В связи с этим ряд домов останется без воды. Об этом сообщает пресс-центр ГКП «Николаевводоканал».

В связи с этим адресам улица Молодогвардейская, 40А; по улице Казарского, напротив кирпичного завода, улица Спасская, 1; проспект Героев Украины, 79; а также на ЕСВ вероятны отключения водоснабжения.

Кроме того, коммунальные службы напоминают, что фотографии и адреса аварийных люков можно присылать на страницу в Facebook, и заранее предупреждает, что ремонт таких будет проводиться в течение месяца.