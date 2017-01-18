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Кабмин сегодня рассмотрит бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

18.01.17 10:12Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Заседание Кабмину начнется в 11 часов

Кабинет министров Украины рассмотрит сегодня бюджет Пенсионного фонда на 2017.

Об этом сообщается в повестке дня на Правительственном портале.

Кроме того, в Кабмине рассмотрят ряд следующих вопросов: внесение изменения в закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно осуществления хозяйственной деятельности в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему; внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности; изменения в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии; стимулирование развития агропромышленного комплекса Украины. Также правительство рассмотрит внесение изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины не имеет никаких обязательств ни перед Международным валютным фондом ни перед другими партнерами относительно повышения возраста, при котором граждане могут выходить на пенсию.

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Среда, 18.01.2017

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