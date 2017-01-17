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Рабочая группа проверит, насколько обоснованы новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории

17.01.17 18:37Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Обоснованные или нет общедомовые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории?

На этот вопрос даст ответ рабочая группа, созданная при городском департаменте ЖКХ. Об этом сегодня, 17 января, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе сессии городского совета.

Как отметил Александр Федорович, рабочая группа, в которую войдут по 2 депутата от каждой фракции городского совета, на протяжении 10 рабочих дней будет детально изучать вопрос, связанный с приведением тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории к экономически обоснованному уровню.

После этого она предоставит свои выводы, насколько обоснованным и целесообразным было изменение квартплаты. Кроме того, члены рабочей группы должны обсудить, каким образом городская власть сможет помочь социально незащищенным горожанам в этой связи.

Пресс-служба Николаевского горсовета

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