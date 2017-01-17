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Верховная Рада ввела электронные билеты в городском транспорте

17.01.17 14:06Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Речь идет о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон № 4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» во время пленарного заседания 17 января, трансляцию вел телеканал «112 Украина». За проголосовали 265 народных депутатов.

Документ предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.

В пояснительной записке значится, что существующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и имеет много недостатков. В частности использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, а вместе с тем и оборот наличных.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно — оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

Закон предлагает, в частности определить сроки введения автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронный билет, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами.

В ходе обсуждения законопроекта первый заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам транспорта Игорь Васинюк отметил, что комитет принял почти все поправки, предложенные комитету, законопроект при этом уравновешенный.

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