Николаевская область вошла в пятерку областей, которые активно убирают мусор

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что запуск электронного сервиса www.ecomapa.gov.ua существенно повысил ответственность органов местной власти за утилизацию свалок.

По словам Министра, анализ обращений граждан свидетельствует, что за 4 месяца работы Интерактивной карты убрано почти 40% свалок, данные о наличии которых указанные на карте.

«Зимний период и наличие снега, который покрыл свалки, несколько понизил и активность информирование граждан об их местонахождении. Однако работа по ликвидации заявленных ранее активно продолжается. Приятно констатировать, что органы местной власти отдельных областей подключились к очистке от мусора вместе с нами. Надеемся, это станет примером и стимулом для других регионов Украины», - подчеркнул Министр. По его словам, среди наиболее активных в уборке мусора - местная власть Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Житомирской областей.

Остап Семерак отмечает: «Благодаря работе интерактивной карты свалок удалось убрать более сотни свалок по всей Украине».

Среди самых пассивных областей – Одесская, Полтавская, Херсонская, Львовская и м. Киев.

Стоит отметить, что Донецкая и Луганская области демонстрируют 100% выполнения, что, в свою очередь, свидетельствует о ответственное отношение органов местной власти к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что 8 сентября 2016 года по инициативе Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака с целью получения оперативной информации об имеющихся как легальные, так и стихийные свалки в Украине начал работу электронный сервис www.ecomapa.gov.ua Сервис постоянно обновляется. Каждый гражданин может зайти на страницу сервиса, зарегистрироваться и оставить сообщение о свалках. Полученные данные обрабатываются и направляются в виде обращений граждан в органы местной власти для дальнейшего решения вопроса.

Интерактивная карта имеет также мобильное приложение с функцией он-лайн оповещения, который функционирует на всех мобильных устройствах. Загрузив бесплатно программу на телефон, каждый может оперативно сообщить о выявленном свалку и добавить фото. Сервис www.ecomapa.gov.ua является официальным ресурсом Минприроды, и все обращения, полученные через него, считаются официальными обращениями граждан.

По состоянию на сегодня от граждан Украины поступило 545 обращений относительно места нахождения свалок.

Кроме того, сервис «Интерактивная карта свалок» контролируется протокольным поручением КМУ№36 от 8 сентября 2016 года. Согласно этому документу, местные органы власти обязаны в месячный срок ликвидировать стихийные и санкционированные свалки.