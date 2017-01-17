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В Украине могут сократить социальную норму потребления газа

17.01.17 10:19Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Кабмин рассматривает возможность уменьшения соцнормы потребления газа до 4 кубометров

Кабинет министров Украины рассматривает возможность уменьшения социальной нормы потребления газа до 4 куб. м на 1 кв. м жилья в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает Biz.nv.

Так, министр социальной политики Андрей Рева провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, в ходе которой стороны коснулись уточнения параметров, на которых базируется система субсидий для населения.

В этом сегменте планируются некоторые изменения, но окончательные данные будут выведены в апреле, после завершения отопительного сезона.

Отмечается, что в этом отопительном сезоне снизились социальные нормы потребления газа с 7 куб. м на 1 кв. м. до 5,5 куб. м, но при этом обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту – 4 куб. м на 1 кв. м.

Как известно, социальная норма потребления газа используется при расчете субсидии для владельцев домов и квартир с индивидуальным отоплением.

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