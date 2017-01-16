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Новые подомовые тарифы - уже реальность

16.01.17 23:11Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня на внеочередном заседании Николаевского исполкома было принято решение об увеличении подомовых тарифов за содержание домов почти в два раза.

Председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Александр Репин напомнил собравшимся, что необходимость пересмотра тарифов назрела уже давно, так как с 2009 года, когда они были установлены, значительно изменились экономические составляющие: повысились зарплаты, цены на электроэнергию, ГСМ. и т. д. В этой ситуации, чтобы идти в ногу со временем и содержать в порядке жилой фонд города, необходимо было сделать новые расчеты, определить ставку на содержание домов и придомовых территорий.

репин

Новые тарифы, продолжил он, - не субъективное творчество отдельно взятого ЖЭКа, он рассчитан по программе, отработанной городским информационно - расчетным центром на основании подомовых электронных паспортов.

сенкевич

Для тех, кто не согласен с изменением тарифов, тоже есть выход, -добавил Репин. Либо создавать ОСМД и брать на себя ответственность за содержание дома, либо самостоятельно выбрать управителя и договариваться с ним о стоимости услуг по содержанию жилья. Если же оставить прежние подомовые тарифы, не поднимать их стоимость, то город будет вынужден дотировать отрасль.

В прениях участвовали и члены исполкома, и приглашенные представители ЖЭКов.

В итоге, в основном, все проголосовали «за», кроме представителя члена исполкома Владимира Тимошина. Его самого на заседании не было, но свое отношение к этому вопросу он высказал в «Фейсбуке», где написал, что новый тариф - это повод, чтобы «загнать» всех в ОСМД.

Он считает, что некоторые услуги, как, например, ежегодный текущий ремонт дома, ЖЭКи не выполняют, а это в разы увеличивает тариф и оставшиеся суммы пойдут на ликвидацию задолженности по зарплатам работников ЖЭКов, считает он. Перекликается с его мнением и заявление соучредителя ООО «Центральный-1» и ЖЭКа «Забота» Владислава Чайки.

Чайка

Тариф «сырой», не является экономически обоснованным, хотя бы потому, что в него «забита» минимальная зарплата 1600 гривен, а не 3200. Чтобы покрыть эту разницу, и она не легла тяжелым грузом на плечи горожан, нужна будет дотация из городского бюджета на выплату зарплаты тем работникам ЖЭКа, которые получают «минималку». Это составит около 20 миллионов гривен в год на все ЖЭКи в городе любой формы собственности, - считает Чайка.

бригада ух

Что ж, может быть стоит прислушаться к этому предложению. Ведь , как мы помним, в 2016 году неиспользованных бюджетных средств в казне города осталось более 180 миллиона гривен. Не лучше ли 20 миллионов из них пустить на хорошее дело?

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Понедельник, 16.01.2017

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