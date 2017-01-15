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Тарифы-2017: простые советы экспертов помогут николаевцам сэкономить

15.01.17 16:37Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты утверждают, что украинцы ежемесячно тратят сотни литров воды впустую, которые можно легко сэкономить

Об этом пишет «Сегодня».

В первую очередь семьям, которые желают тратить меньше воды, нужно установить рычаговые краны. Эксперты уверяют, что за год такие краны позволят сэкономить до 300 гривен.

Также много воды уходит впустую из-за старых и неэффективных сливных бачков. На рынке уже давно существуют бачки с энергосберегающей системой, которая контролирует подачу воды. Альтернативным вариантом может послужить наполненная бутылка воды, помещенная в бачок. Благодаря такому нестандартному решению воды в бачок будет набираться меньше.

Также стоит обратить внимание и на стиральную машину, которая способна сэкономить за месяц десятки литров воды. При ее выборе стоит обращать внимание на класс энергопотребления. Также стиральную машину стоит заполнять полностью, но не перегружать, так как это увеличивает потребление электричества.

Для экономии воды также рекомендуется установить насадки для душа и смесители с низким расходом или распылители на смеситель. Также многие забывают выключать воду во время чистки зубов. Принимать душ, а не ванну. Принимая душ в течение пяти минут, расходуется максимум 100 литров воды, а для наполнения ванны необходимо более 200 литров.

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