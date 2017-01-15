Тарифы на холодную воду в Николаеве в январе 2017 года

Стоимость холодного водоснабжения и водоотведения в Николаеве в январе 2017 года.

Стоимость холодного водоснабжения в Николаеве в январе 2017 года составляет 10,4 грн за 1 метр куб.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ПАО «Николаевводоканал», цена на холодную воду в регионе в январе будет такой:

централизованное водоснабжение – 5,808 грн за 1 куб. м;

централизованное водоотведение – 4,596 грн за 1 куб. м.

Цены на холодную воду по Украине отличаются в зависимости от региона проживания потребителей и компании-поставщика услуги. Например, жители Одессы и области в январе заплатят за 1 куб. м воды 14,02 грн.