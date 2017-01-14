Верхний банер

В 2017 году пенсии вырастут дважды,— Павел Розенко

14.01.17 08:10Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В 2017 году пенсии вырастут дважды — с 1 мая и с 1 декабря

В целом в течение года пенсионные выплаты увеличатся приблизительно на 11%.

Об этом в пятницу, 13 января, на брифинге в Ивано-Франковской Областной государственной администрации (ОГА) заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», — сообщил г-н Розенко, передает местное издание «Курс».

Он отметил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируемый. Ведь правительство в прошлом году вдвое уменьшило единый социальный взнос для представителей бизнеса до 22%, надеясь на легализацию предпринимательской деятельности.

«Относительно закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 млрд грн. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 млрд грн. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн., за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 млрд грн», — отметил министр.

Похожие новости

22.10.16 15:37 "У нас с вами общая задача - не лишить людей субсидии, а предоставить их всем людям, которые в них нуждаются",- Павел Розенко председателям ОГА

21.10.16 12:22Кабинет министров Украины ищет возможности для перерасчета всех пенсий

15.03.16 09:03Украина перечислила на оккупированную территорию 34 млрд грн - Безсмертный

30.03.14 11:30В Кабмине заверили, что не будут урезать пенсии работающим пенсионерам

06.12.09 15:58О проведении перерасчета пенсий с 1 ноября 2009

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 14.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:33Нападение на военкома

10:57На инаугурацию Дональда Трампа собрали 90 миллионов долларов

10:43Подведение итогов работы в лечебно — профилактических учреждениях города за 2016 год

10:35"Мэр просто “психанул", - предприниматель

10:26"Укрзализныця" за год получила 303 миллиона гривен прибыли

10:08Сутки в АТО: 62 обстрела, один военный ранен

09:50В Украине нельзя будет сокращать сотрудников

09:37В Николаеве "обчистили" районную новогоднюю елку

09:23Сегодня родилась одна из самых красивых актрис 20- столетия, Анна Самохина

09:06Сегодня в Украину придет мокрый снег с дождем и почти весеннее тепло

08:53Ефремова перевезли в СИЗО Луганской области

08:23В Мьянме открыли первое украинское консульство

08:10В 2017 году пенсии вырастут дважды,— Павел Розенко

08:0014 января - Обрезание Господне

00:07Пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Facebook

 13.01

21:40Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

21:00Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

20:55Николаевец, гордость Украины Илья Кваша, вынужден тренироваться в Киеве

20:45В Николаеве отец-изверг заставил ребенка стоять на соли 10 часов

20:23"Квартал 95" высмеял новогоднее поздравление президента Украины. Видео

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Одесские пятерняшки вместе с мамой и старшей сестрой. Фото: Facebook / Автор Наталия Кучанская

31.12.16 11:451930

Знаменитые одесские пятерняшки снялись в новогодней фотосессии (ВИДЕО)

31.12.16 12:001990

Вкусная жизнь: рулет из свинины "Калейдоскоп'"

31.12.16 12:215080

Дорогие николаевцы! С Новым годом и Рождеством Христовым!

31.12.16 12:372130

Песков выругался в эфире телеканала

Самые читаемые

05.01.17 14:0057690

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216430

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710560

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278770

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама