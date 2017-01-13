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"Ощадбанк" предупредил о больших очередях при оплате коммуналки

13.01.17 17:35Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

В "Ощадбанке" заявили, что ожидают увеличения наплыва клиентов в отделениях из-за приостановки приема некоторых коммунальных платежей "Укрпочтой". Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Ощадбанк в штатном режиме обслуживает около половины платежей КП "ГИВЦ" (Главный информационно-вычислительный центр, занимающийся выпиской счетов - прим. ред). При отказе "Укрпочты" обслуживать коммунальные платежи КП "ГИВЦ" этот показатель в январе может значительно возрасти, ведь нагрузка будет перераспределена именно на банк", - говорится в сообщении. В целом "Ощадбанк" ожидает более 100 тыс. новых плательщиков в отделениях.

Также киевлянам напомнили об основных бесплатных дистанционных каналах оплаты коммунальных услуг: "коммунальный приложение" в мобильном и интернет-банкинга "Ощад 24/7"; сайты ГИВЦ gioc.kiev.ua и ЦКС cks.kiev.ua (платежи с помощью "Карточки киевлянина" и "Моей карточки "Ощадбанка"), информационно-платежные терминалы "Ощадбанка" (платежи как наличными, так и картой) - 336 ИПТ в Киеве.

Как отмечается, в связи со сложившейся ситуацией срок приема коммунальных платежей в Киеве продлили до 25 января.

Часть отделений работает без перерывов и по выходным.

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