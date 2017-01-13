Тепловая энергия будет стоить Николаевскому гериатрическому пансионату на 18% меньше

Исполком городского совета внес изменения в решение от 23.12.2016 №1172 «О тарифах на тепловую энергию, которая предоставляется ООО «Альмера».

Речь идет о снижении на 18% стоимости тепловой энергии, которую производит ООО "Альмера" и предоставляет Николаевскому гериатрическому пансионату (ул. Казарского, 4), сообщили в пресс-центре мэрии.

Как отметила Елена Боличевская, начальник отдела цен и ценовой политики управления экономики и инвестиций Николаевского городского совета, в предыдущие месяцы теплогенерирующие предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" и ПАО "Николаевская ТЭЦ" снизили тарифы для бюджетных организаций. Поэтому ООО "Альмера", чтобы не нагружать бюджет, тоже просит изменить стоимость производимой тепловой энергии.

Заместитель городского головы Валентин Гайдаржи добавил, что это связано со снижением цены на газ для бюджетных организаций на государственном уровне.