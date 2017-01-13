Верхний банер

Тепловая энергия будет стоить Николаевскому гериатрическому пансионату на 18% меньше

13.01.17 14:21Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Исполком городского совета внес изменения в решение от 23.12.2016 №1172 «О тарифах на тепловую энергию, которая предоставляется ООО «Альмера».

Речь идет о снижении на 18% стоимости тепловой энергии, которую производит ООО "Альмера" и предоставляет Николаевскому гериатрическому пансионату (ул. Казарского, 4), сообщили в пресс-центре мэрии.

Как отметила Елена Боличевская, начальник отдела цен и ценовой политики управления экономики и инвестиций Николаевского городского совета, в предыдущие месяцы теплогенерирующие предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" и ПАО "Николаевская ТЭЦ" снизили тарифы для бюджетных организаций. Поэтому ООО "Альмера", чтобы не нагружать бюджет, тоже просит изменить стоимость производимой тепловой энергии.

Заместитель городского головы Валентин Гайдаржи добавил, что это связано со снижением цены на газ для бюджетных организаций на государственном уровне.

Похожие новости

13.06.13 19:19За подметным письмом работников николаевского аэропорта скрывается банальная борьба за руководящий штурвал?

07.09.12 14:44Внеочередной исполком Николаевского горсовета: 9 новых решений

12.01.12 10:49Праздники закончились. Депутаты вновь работают в комиссиях

16.04.10 21:58Сессия облсовета: интриги и думы (дополнено)

29.10.08 16:15Николаевским портовикам экономический кризис не помеха

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 13.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:50В Киеве пенсионер заснул на горящем диване

18:26Бабушка стала жертвой 16 - летней внучки

18:05В кинотеатре Николаева на фильмы с эротическими сценами пускают детей

17:53Чтоб Сенкевич стал "фирменным", потратится 40 тысяч грн, - николаевский депутат

17:35"Ощадбанк" предупредил о больших очередях при оплате коммуналки

17:10Возле «Колоса» маршрутка сбила пенсионера — водителю грозит до трех лет за решеткой

16:55Телефоны украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

16:46Черный кот и пятница 13-е не причем

16:20Кто на свете всех щедрее?

16:10Никто не хочет "информационной войны" с русскими, - политолог

15:59Если бы вы выиграли в лотерею — на что потратили бы выигрыш?

15:50Нацполиция нашла виновных в перестрелке в Княжичах

15:40Джордж Лукас построит музей за $1 миллиард

15:30Пока барин приезжал открывать зал, во дворе хоронили солдата АТО, - николаевец

15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

15:05СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине

14:55Украина и Израиль сняли ограничения в авиаперелетах

14:45В понедельник состоится заседание Николаевского облизбиркома для регистрации новых депутатов облсовета

14:33Янукович услышит приговор весной, - прокурор

14:21Тепловая энергия будет стоить Николаевскому гериатрическому пансионату на 18% меньше

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.12.16 18:532310

В Шотландии водопад стал течь снизу вверх

30.12.16 19:002160

В Казанковском районе у пенсионера угнали трактор

30.12.16 19:211910

На Николаевщине железная дорога осталась без сигнализации

30.12.16 19:372970

Южноукраинский шахматный турнир выиграл Денис Синепупов

Самые читаемые

05.01.17 14:0057540

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216190

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710280

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278420

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама