Николаевцам, в чьих домах нет счетчиков, пересчитают плату за осеннее тепло

Тариф на отопление за октябрь-ноябрь 2016 года значительно снизится. Это касается жильцов домов без тепловых счетчиков

Сегодня, 13 января, исполком горсовета принял решение «О начислении платы за предоставленные услуги по централизованному отоплению населению г. Николаева в случае отсутствия на вводах в многоквартирный дом средств учета тепловой энергии за октябрь-ноябрь 2016 года».

В соответствии с данным решением начисление платы за предоставленные услуги по централизованному отоплению в случае отсутствия в домах тепловых счетчиков осуществляется на основании средневзвешенных для соответствующего теплогенерирующего предприятия показателей потребления тепловой энергии текущего расчетного периода, выставленных потребителям согласно показаниям домовых средств учета тепловой энергии, которые находятся на абонентском учете исполнителя услуг, были поверенные и функционировали в течение всего расчетного периода.

Это значит, что плату за отопление для николаевцев, проживающих в домах без тепловых счетчиков, пересчитают. В лучшую для них сторону, сообщили в пресс-центре мэрии.

«Есть постановление Кабинета Министров, которое предусматривает, что если в городе установлено более 50 процентов тепловых счетчиков в домах, то жильцам оставшихся домов начисляют плату в зависимости от показаний существующих приборов. Например, собрали показания всех приборов учета тепла, посчитали стоимость гигакалории и стоимость квадратного метра. Домам, где у людей по той или иной причине нет счетчиков, также будут начислять плату в зависимости от выработки, согласно показаниям приборов. В октябре начало отопительного сезона для всех домов не могло начаться одновременно: в одном доме дали тепло, например, 20 октября, в другом – 23 октября. Поэтому, чтобы было справедливо, за октябрь посчитали стоимость тепла за один день и умножили на количество дней, если 10 дней отапливали, значит на 10, если 7 дней, значит на 7. Ноябрь уже был весь с отоплением, поэтому плату пересчитали в зависимости от фактических затрат на производство», - рассказал вице-мэр Валентин Гайдаржи, отметив, что Николаев находится на 2 месте среди городов Украины по установке подомовых тепловых счетчиков.

«За октябрь месяц, учитывая, что ввод тепла по домам был неравномерным, предлагается утвердить размер гигакалории и стоимость квадратного метра на один день, при перерасчете на месяц, 13,62-13,94 гривен. При утвержденном тарифе НКРЕ в 28-32 грн. Разница получается существенная. За ноябрь предлагается утвердить тариф на квадратный метр по облтеплоэнерго 14,84 гривен, вместо 32 гривен, по ООО «Николаевская ТЭЦ» - 15,57 гривен на квадратный метр, вместо утвержденных 28 гривен, по ГП «Зоря»-«Машпроект» - 16,77 гривен, вместо утвержденных 28 гривен»,- уточнила начальник отдела цен та ценовой политики Елена Боличевская.