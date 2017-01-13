Подомовые тарифы в Николаеве не подняли - вопрос отложили до следующего раза

Исполком пока не стал вводить подомовые тарифы в Николаеве

Исполнительный комитет Николаевского городского совета решил перенести на следующее заседание два проекта решений, которыми в городе планировалось установить подомовые тарифы. Такое решение было принято на заседании исполкома в пятницу, 13 января.

Как сказал мэр Николаева Александр Сенкевич, перенос вызван тем, что у членов исполкома возникли к Департаменту ЖКХ вопросы относительно того, как рассчитывались тарифы. Кроме того, к процессу обсуждению хотят присоединиться депутаты городского совета.

Напомним, подомовые тарифы были разработаны осенью прошлого года. Как прокомментировали Iнше ТВ в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, тарифы рассчитаны для минимальной зарплаты в 1600 гривен. Предполагалось, что ЖЭКи проинформируют жильцов каждого дома о новых тарифах перед их утверждением на заседании исполкома, чтобы у горожан была возможность как задать вопросы, так и самим провести перерасчет для возможного оспаривания нового тарифа.