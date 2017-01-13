Сегодня городская власть Николаева хочет повысить подомовые тарифы вдвое, - оппозиция

Николаевская городская организация партии "Оппозиционный блок" выступила с заявлением

"Городской организации партии Оппозиционный блок стало известно, что сегодня утром на рассмотрение исполкома будет выноситься вопрос, связанный с установкой новых подомовых тарифов (уборка территории, вывоз мусора, освещение, обслуживание лифтов, обслуживание систем диспетчеризации и дымовентиляционных каналов).

Фактически вместо того, чтобы провести публичное обсуждение вопроса тарифообразования, вместо того, чтобы получить от коммунальных и частных предприятий обоснование новых тарифов, в очередной раз власть готовит данный вопрос на заседание исполкома втихую и секретно.

Решение, которое планируется рассматривать на исполкоме, – это очередное поднятие тарифов практически в два раза!

Таким образом, вслед за поднятием тарифов на отопление, газ, электроэнергию, городская власть решила усилить экономический измор населения.

При этом в предоставленных документах нет расшифровки обоснованности того или иного тарифа, не видно, сколько из этого тарифа составляет содержание администрации ЖЭКа (коммунального или частного).

Считаем, что в условиях обнищания народа поднятие тарифов – это фатальная ошибка власти и очередной удар по незащищенным слоям населения.

Обращаемся к городской власти в лице мэра Александра Сенкевича, к членам исполкома – не принимать решений, противоречащих интересам жителей Николаева, не потакать монополистам, коррупционерам, желающим нажиться на горожанах. Предлагаем отложить рассмотрение этого вопроса до тех пор, пока те структуры, которые претендуют на деньги наших горожан, не объяснят и не докажут, почему наши жители должны столько платить за коммунальные услуги.

Хотим напомнить членам исполкома, что они – не только власть имущие, но и жители города Николаева".