Департамент ЖКХ за ремонт николаевских дорог в декабре отдал 16 млн гривен

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета провел в декабре 2016 года 34 закупки на ремонт дорог, заплатив за них 15,8 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Все закупки были проведены по процедуре отчета о заключенном договоре с подрядчиком.

Все 34 подряда были поделены между тремя предприятиями. Больше всех заработала скандально известная одесская строительная компания «Дорлидер» – 6 миллионов 735 тысяч 956 гривен. "НикВести" отмечают, что коммерческим директором предприятия является Алексей Коваленко – бывший директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева. Заместителем у него работал нынешний руководитель Департамента Андрей Палько. В сентябре сообщалось, как «Дорлидер» с «карманной» фирмой разыграли тендер на ремонт проспекта в Николаеве почти на 17 миллионов.

Фирма депутата Николаевского горосовета от партии «Наш край» Сергея Шульгача «Николаевавтодор» в декабре на подрядах Департамента ЖКХ заработала 2,4 миллиона гривен.

Еще одна одесская компания МКП «Праця», заработала в декабре на николаевских дорогах 6,6 миллионов гривен. 29 декабря сообщалось, что член общественного совета при Службе автомобильных дорог в Николаевской области Евгений Воловой обвинил помощника народного депутата Александра Жолобецкого в попытке «решить вопрос» некачественного ремонта дорог одесской фирмой МКП «Праця» с чиновниками Департамента ЖКХ и представителем технадзора.