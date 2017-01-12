В Украине запустили единый электронный реестр должников, но он еще не заработал

Пока реестр не выдает данные по всем гражданам Украины. Фото: erb.nais.gov.ua

Министерство юстиции Украины запустило единый электронный реестр должников, против которых запущено исполнительное производство.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Заполнив специальную форму на сайте Минюста, можно узнать по каким исполнительным производстваму гражданина есть долги, в том числе и за коммунальные услуги.

"Данный реестр является составной автоматизированной системы исполнительного производства. Он создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников", - поясняет пресс-служба Минюста.

Чтобы узнать размер долга, нужно ввести данные в специальную форму: имя, фамилия, отчество, дата рождения, номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Однако, пока он работает некорректно и не выдает данные по всем гражданам Украины, сообщая, что "Запиcів не знайдено".

Сообщается, что не подлежат внесению сведения о должниках, являющихся государственными органами или органами местного самоуправления, а также о должниках, не имеющими задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев.

Кроме того, не подлежат внесению в реестр сведения по судебным решениям неимущественного характера.