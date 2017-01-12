Здание Николаевского русского драмтеатра трещит по швам

В Николаеве рушится фасад русского драматического театра

Фасад здания Николаевского академического художественного русского драматического театра после того, как был отреставрирован 15 лет назад, снова стал рушиться.

На данный момент уже обрушился угол здания со стороны улицы Лягина, также частично осыпается фасад и в других местах.

Начальник Управления культуры Николаевской областной государственной администрации Михаил Димитров в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что обрушение фасада театра началось еще в прошлом году, и что на сегодняшний день ему уже удалось убедить депутатов областного совета в том, что необходимо выделить деньги на реставрацию здания русского театра.

"Заложены деньги в программу, и в этом году проектно-сметная документация будет на весь фасад. Это реставрационные работы. Если бы это были обычные работы, можно бы просто лестницу поставить и отремонтировать. Но есть инспекция, которая это контролирует… Я весь прошлый год убеждал и убедил (депутатов, - ПН), эти деньги заложили, 1,3 млн на то, чтобы сделать фасад в летний период. Прошло 15 лет, это надо", - сообщил Димитров.

По его словам, всего на реставрацию здания театра необходимо потратить 5 миллионов 700 тысяч – таким образом, пока «выбита» только пятая часть от необходимой суммы.

"На изготовление проектно-сметной документации необходимо 577 тысяч 400 гривен. Если это все будет готово полностью, это большой объем работы, это считается как 10 процентов от общей суммы реставрации, то есть это 5 миллионов 700 тысяч. В 2017 году мы взяли 1 миллион 300 тысяч гривен – это только лицевая часть. Если по видам работ, по финансированию будет позволять, то постараемся в этом году уже может быть сделать весь фасад, если документация будет быстро изготовлена. Но нам надо сейчас «лицо» сделать, потому что люди ходят, а падают «боковушки». Деньги заложены, остается нам только получить их и двигаться вперед", - добавил начальник управления культуры.