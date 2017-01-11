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И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

11.01.17 20:06Сколько просмотров этой статьи149Сколько комментариев этой статьи0

Январские снегопады не дают расслабиться нашим коммунальщикам.

Только успели расчистить сугробы от прежнего посетившего нас на Рождество циклона, как пришел следующий, со столь же обильным снегопадом. И опять все дороги заметает поземка. Снег, не гонимый шквальным ветром предыдущей метели, ровно ложится на дороги и тротуары, так что убирать его стало сложнее.

Поэтому утром мы добирались до своих рабочих мест с большими трудностями, натыкаясь на сугробы и рискуя подскользнувшись, упасть на тротуаре в грязную снеговую «кашу».

Корреспонденты mk.mk.ua решили посмотреть, как будут нести свою трудовую вахту по расчистке города наши коммунальщики.

И в ходе своего рейда по заснеженным улицам родного города, убедились, что похвалы за прекрасную работу по расчистке улиц, которые щедро раздает мэр в адрес «ЭЛУ автодорог», на самом-то деле в значительной мере беспочвенны.

Сегодня, проезжая по городу мы увидели две машины «Элу автодорог» у Варваровского моста, на выезде из города. Возможно, где-то еще в городе были задействована техника этого предприятия, но мы, проехав большую часть Николаева, сталкивались только с машинами предприятия «Карс Клининг».

Мы не уходим со своей вахты с минувшей пятницы,- сказал нам один из работников этого предприятия, который сегодня днем был на смене.- Организовано круглосуточное дежурство, мы не только расчищаем магистральные и внутриквартальные проезжие части города, но и быстро реагируем на все заявки, поступающие от диспетчера. Сегодня снегоуборочная техника «Карс Клининга» уже расчистила полностью территорию больницы в Дубках, 3-ю Линию и подъезды ко 2-й поликлинике возле кинотеатра «Космос» по улице Нагорной в Ингульском районе. Они освободили от снежного плена значительную часть Заводского района, в том числе такие крупные жилые массивы, как Лески, Намыв.

Благодаря стараниям работников «Карс Клининга» стали проходимыми участки улиц Образцова и Декабристов. Машины убирают и вывозят снег со всех остановок городского транспорта по проспекту Героев Украины ( быший Героев Сталинграда) в Центральном районе.

Карс Клининг

Так что бессменная вахта «Карс Клининга» на улицах города продолжается.

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Среда, 11.01.2017

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