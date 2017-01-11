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Нашли крайних: причиной того, что в Николаеве не расчищают от снега улицы, "ЭЛУ автодорог" называет припаркованные автомобили

11.01.17 14:31Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Сейчас проблемой для уборки улиц в городе есть припаркованные авто, сообщает ЭЛУ автодорог Николаева.

Работники ЭЛУ в очередной раз обратились к николаевцам с просьбой: «Обращаемся к жителям города! Пожалуйста, не оставляйте припаркованные авто (особенно на ночь) там, где осталась снежная «каша»! Этим вы поможете и нам убрать улицы и вам получить их чистыми. Просим репост для максимального распространения объявления! Спасибо за понимание!»

Добавим, от других подрядчиков, занимающихся чисткой николаевских дорог от снега, подобных просьб не поступало - предприятия без паники и лишнего шума выполняют свои обязательства.

При этом буквально в понедельник “ЭЛУ автодорог” ответило в Фейсбуке на многочисленные жалобы водителей о “каше” на дорогах города, что для экономии небольшое количество “каши” должно остаться: “Обращаем ваше внимание, что сейчас на дорогах находится пещано-солевая смесь. Если мы уберем эту «кашу», то вместе с ней уберется песок и соль. А снег и лед останутся на месте. Можно, конечно, повторно обработать дорогу солевой смесью, но это будут дополнительные затраты. Небольшое количество «каши» не влияет на качество дороги, но приводит к очищению асфальтового покрытия".

Как сообщалось ранее, ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена.

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