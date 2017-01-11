В Николаеве снова снегопад, но снегоуборочной техники на дорогах не видно. Кого ждем?

На Николаевщину обрушился новый циклон. Об этом еще вчера предупреждали синоптики

В Николаеве снова пошел снег, город в который раз за последние несколько дней заметает. Однако, снегоуборочной техники на дорогах областного центра не видно. Об этом нам в редакцию сообщили возмущенные читатели.

Люди сетуют, что вопреки хвалебным заявлениям мэра Александра Сенкевича в адрес "ЭЛУ автодорог", на которое возложены обязанности по расчистке города от снега, многие городские улицы до сих пор остаются трудно проходимыми.

"И если центральные магистрали почищены, то прилегающие к ним улицы практически никто не касался, - сообщила нам жительница Николаева Маргарита Л. - Невозможно пройти по улице Шнеерсона (бывш. Карла Либкехта), Николаевской, Южной и многим другим. Сейчас снова пошел снег, но снегоуборочной техники не видать! А мэр при этом поет хвалы коммунальщикам и утверждает, что город справился со стихией!"

Напомним, в Николаевской области сегодня будет идти мокрый снег, на дорогах - гололедица.