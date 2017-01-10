Сегодня часть Николаева будет отключена от электроснабжения

На 10 января «Николаевоблэнерго» запланировало проведение ремонтных работ в Центральном районе города, в связи с чем будет прекращена подача электроэнергии

В связи с плановым ремонтом РУ-0,4 кВ ТП-1074 и ПЛ-0,4 кВ ТП-219 сегодня, 10 января, с 8.00 до 17.00 будет отсутствовать электроснабжение в ряде домов, расположенных в микрорайонах Соляные и Северный( Центральный район г. Николаева).

Информация об этом размещена на официальном сайте «Николаевоблэнерго». Уточнить адреса, по каким будет временно отключен свет, можно по фото.