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В Николаеве зародилась "мусорная инициатива"

09.01.17 14:46Сколько просмотров этой статьи102Сколько комментариев этой статьи0

Горожан просят сообщать о переполненные мусорные баки, чтобы коммунальщики могли быстро отреагировать и вывезти его

В Николаеве непогода и сильные снегопады помешали коммунальщикам вовремя вывозить мусор, поэтому у некоторых домов образовались импровизированные свалки. Теперь Департамент ЖКХ намерен убрать бытовые отходы, поэтому просит горожан сообщать о проблемных местах. Об этом написал в «Фейсбуке» активист Евгений Воловой, сообщает Depo.Миколаїв.

По его словам, коммунальщикам необходимо помочь в уборке мусора. Поэтому жителей города просят присылать фото переполненных баков и адрес. Вся информация будет передаваться коммунальщикам, которые обещают оперативная отреагировать.

"Давайте и в этом году поможем сделать город немного чище. Нужны ваши фото и координаты мест с мусором, который уже очень долго не вывозят, то есть баки переполнены, и рядом уже начала расти импровизированная свалка. Все будем передавать в департамент ЖКХ для оперативной реакции. Всем заранее спасибо ", - написал он.

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