Верхний банер

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 11:27Сколько просмотров этой статьи259Сколько комментариев этой статьи0

Вчера поздно вечером наш корреспондент отправился в рейд вместе с машинами предприятия и увидел, в каких непростых условиях приходится трудиться водителям, и как город убирается от снега.

ООО «Карс Клининг» работает более 6 лет: из них 5 лет субподрядчиком с КП«Элу автодорог» и последний год по договору с Департаментом ЖКХ Николаевского горсовета и четырьмя районными администрациями Николаева. В авральном режиме помогает городу справиться с последствиями зимней стихии. Заметим, помогает достаточно успешно. При этом с каждым годом опыт работы накапливается, а потому с проблемами справляться становится легче. Подобная метель была в 20-х числах января прошлого года. Тогда «Карс Клининг» сработал настолько оперативно и четко, что горожане не заметили трудностей, которые обычно приносит нам снегопад.

Отметим, что предприятие работает сразу в нескольких направлениях и занимается не только уборкой снега, но и вывозом стихийных свалок, а также вакуумной и механической уборкой улиц. Делает это модерновая техника – машины, оснащенные новейшим компьютерным оборудованием. В свое время руководство предприятия, рассказал директор ООО «Карс Клининг» Артем Тарасенко, вложило в технику серьезные деньги, поэтому сегодня Николаев может рассчитывать на помощь современными автомобилями в различных чрезвычайных ситуациях, подобных той, что сложилась в этом году на Рождество.

Техника ООО «Карс Клининг» вышла на уборку снега сразу, как началась метель, и работает круглосуточно уже третий день. Артем Тарасенко особо благодарен водителям на понимание и самоотверженность – им приходиться трудиться практически без остановки, прерываясь лишь на короткий отдых, чтобы согреться горячим чаем и перекусить.

Вчера на улицы Ингульского района Николаева вышли шесть единиц снегоуборочной техники ООО «Карс Клининг», а остальные четыре работали в других районах. К полуночи от снега были расчищены в обоих направлениях улицы Космонавтов, Круговая, Казарского (до школы-интерната, проезд к городскому кладбище через железнодорожные пути), проспект Богоявленский до широкобальского моста, проспект Центральный – до Херсонского шоссе.

Как пояснил нам директор ООО «Карс Клининг» Артем Тарасенко, в первую очередь расчищаются основные дороги города, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд службам оперативного реагирования – «скорой помощи», полиции, спасателям, «аварийке». Сегодня, если погода даст возможность «отойти» от уборки магистралей, предприятие займется расчисткой домовых и внутриквартальных проездов. Одним словом, работы хватает!

Добавим, за четыре часа вечернего рейда с ООО «Карс Клининг» нам не встретилась ни одна снегоуборочная машина городского предприятия «ЭЛУ автодорог». Неужели разминулись?

Похожие новости

05.01.17 10:00Николаеву нужен новый мэр, - нардеп

09.05.15 09:41В Киеве неизвестные уничтожили памятную табличку Федора Сергеева - Артема

11.09.12 21:06Николаев вновь с дипломом за комфорт и общественный порядок

23.02.12 20:54За неубранный тротуар – штраф!

12.11.10 18:25Николаев входит в первую группу городов-лидеров по благоустройству

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 08.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:01"Я не буду чистить им снег!" - Сенкевич

13:50Полиция Турции заявила, что новогоднюю бойню в ночном клубе устроил узбек

13:40Во Львове не выехали на работу 80% автобусов

13:39В Рождество в Украине погибли пять человек

13:11Движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено

13:07В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах страны из-за непогоды

12:47Геополитические изменения в мире: что ждет Украину

12:33В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

12:15На Херсонщине от нападения трех овчарок погиб мужчина

11:58На Николаевщине открыты все трассы, кроме М-14 и Н-11

11:38Возле станции «Южноукраинск» незаконно срубили более ста деревьев

11:29Синоптики прогнозируют на сегодня в Николаеве 11-13 градусов ниже нуля

11:27ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

11:26Минздрав отгородился от профессиональных врачей, - нейрохирург

11:12Сегодня с 12:00 движение транспорта на трассе М-14 будет восстановлено

11:04Николаевские спасатели развозят по медучреждениям больных и беременных, трассы по-прежнему закрыты, - оперативная информация (ВИДЕО)

10:47Стали известны новые подробности трагедии под Киевом, где четыре пса растерзали мужчину

10:15Прах известной актрисы из "Звездных войн" похоронили в необычной урне

09:50В Одессе полиция штурмом взяла банду псевдокоммунальщиков, грабивших и убивавших в Рождество

09:29Земляне невооруженным глазом увидят столкновение двух звезд

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.12.16 14:032460

Появилась запись последнего разговора с экипажем разбившегося Ту-154 Минобороны РФ (ВИДЕО)

25.12.16 14:252310

Депутаты Николаевского облсовета со второго раза выделили 4,7 млн гривен на пиар в СМИ

25.12.16 14:562770

В новогоднюю ночь «Норма» отключит многие телеканалы

25.12.16 15:192080

Рада одобрила повышение акциза на бензин

Самые читаемые

05.01.17 14:0055520

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2213190

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4011010

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:378430

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама