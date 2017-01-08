ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Вчера поздно вечером наш корреспондент отправился в рейд вместе с машинами предприятия и увидел, в каких непростых условиях приходится трудиться водителям, и как город убирается от снега.

ООО «Карс Клининг» работает более 6 лет: из них 5 лет субподрядчиком с КП«Элу автодорог» и последний год по договору с Департаментом ЖКХ Николаевского горсовета и четырьмя районными администрациями Николаева. В авральном режиме помогает городу справиться с последствиями зимней стихии. Заметим, помогает достаточно успешно. При этом с каждым годом опыт работы накапливается, а потому с проблемами справляться становится легче. Подобная метель была в 20-х числах января прошлого года. Тогда «Карс Клининг» сработал настолько оперативно и четко, что горожане не заметили трудностей, которые обычно приносит нам снегопад.

Отметим, что предприятие работает сразу в нескольких направлениях и занимается не только уборкой снега, но и вывозом стихийных свалок, а также вакуумной и механической уборкой улиц. Делает это модерновая техника – машины, оснащенные новейшим компьютерным оборудованием. В свое время руководство предприятия, рассказал директор ООО «Карс Клининг» Артем Тарасенко, вложило в технику серьезные деньги, поэтому сегодня Николаев может рассчитывать на помощь современными автомобилями в различных чрезвычайных ситуациях, подобных той, что сложилась в этом году на Рождество.

Техника ООО «Карс Клининг» вышла на уборку снега сразу, как началась метель, и работает круглосуточно уже третий день. Артем Тарасенко особо благодарен водителям на понимание и самоотверженность – им приходиться трудиться практически без остановки, прерываясь лишь на короткий отдых, чтобы согреться горячим чаем и перекусить.

Вчера на улицы Ингульского района Николаева вышли шесть единиц снегоуборочной техники ООО «Карс Клининг», а остальные четыре работали в других районах. К полуночи от снега были расчищены в обоих направлениях улицы Космонавтов, Круговая, Казарского (до школы-интерната, проезд к городскому кладбище через железнодорожные пути), проспект Богоявленский до широкобальского моста, проспект Центральный – до Херсонского шоссе.

Как пояснил нам директор ООО «Карс Клининг» Артем Тарасенко, в первую очередь расчищаются основные дороги города, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд службам оперативного реагирования – «скорой помощи», полиции, спасателям, «аварийке». Сегодня, если погода даст возможность «отойти» от уборки магистралей, предприятие займется расчисткой домовых и внутриквартальных проездов. Одним словом, работы хватает!

Добавим, за четыре часа вечернего рейда с ООО «Карс Клининг» нам не встретилась ни одна снегоуборочная машина городского предприятия «ЭЛУ автодорог». Неужели разминулись?