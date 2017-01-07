Всю ночь перед Рождеством городские службы расчищали дороги от снега

Как сообщают в «ЭЛУ автодорог», всю ночь перед Рождеством длилась расчистка городских дорожных артерий и тротуаров от снега

В целом работало 35 единиц снегоуборочной и посыпочной техники. Была задействована техника «ЭЛУ автодорог» и подрядных организаций.

На данный момент операция по освобождению дорог, тротуаров и остановок из снежного плена продолжается. В ней задействовано 35 единиц техники «ЭЛУ автодорог» и подрядных организаций. Кроме того, городские службы обрабатывают дороги противогололедными средствами.

В то время в Николаеве троллейбусы курсируют по всем маршрутам, а вот движение трамваев пока ограничено.

Ранее сообщалось, на Николаевщине для всех категорий транспорта закрыты участки автодорог М-14 и М-13.

Напомним, метель в Николаеве продолжится после обеда.