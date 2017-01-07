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В Николаеве троллейбусы курсируют по всем маршрутам, а вот движение трамваев пока ограничено

07.01.17 13:31Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в мэрии

В Рождество коммунальные службы продолжают работу по очистке города от снега. Бригады КП «ЭЛУ автодорог» ведут расчистку остановочных комплексов, всего на протяжении минувших суток на улицы Николаева было выведено 28 единиц техники предприятия.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, за прошедшие сутки не было отключений электроэнергии и газа, все котельные города работают.

Николаевский военизированный горноспасательный отряд осуществил три выезда.

7 декабря троллейбусы ходят по всем маршрутам.

Однако есть сложности с движением трамваев: трамвай №3 осуществляет движение до ул. 3 Военной, маршруты №7 и №10 начнут движение сегодня после обеда, пути уже расчищены, а вот маршрут №11 пока ходить не будет.

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Суббота, 07.01.2017

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