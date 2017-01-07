Николаев борется со стихией По информации службы оперативного реагирования 15-88 на автомагистрали Николаева было высыпано 150 тонн солевой смеси, чтобы ликвидировать гололед. На дорогах работает техника КП «ЭЛУ автодорог», сообщили в пресс-центре мэрии. В Корабельном районе для очистки улиц от снега задействованы 6 тракторов предприятия «Зеленстрой», 3 единицы техники КП «ЭЛУ автодорог», 2 трактора КП «Обрий», 4 трактора, которые находятся на балансе ЖЕКов. В Центральном районе снегоуборочные машины расчищают тротуары. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама