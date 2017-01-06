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Городские службы Николаева начали борьбу со снежными заносами на дорогах

06.01.17 12:20Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

По сообщению директора департамента ЖКХ Андрея Палько, 33 единицы техники "ЭЛУ автодорог" уже работают на основных магистралях Николаева.

В данный момент дороги только "солят", этот реагент работает при температуре воздуха до минус 6. Когда уровень снега увеличится, на городские дороги выйдет снегоочистительная техника.

Городская власть призывает николаевцев без надобности не выходить из дома, а также не парковать свои автомобили на обочинах магистральных дорог. Как сообщалось, во время снегопада в Николаеве брошенные автомобили будут эвакуировать.

Напомним, с 10:00 ограничено движение любого транспорта на дорогах общего пользования государственного значения. Все фуры, которые въехали в город, должны базироваться на стоянках для грузового автотранспорта:

  • Одесское направление: Одесское шоссе - "Ян Марк терминал", заправочная станция "ВОГ";

  • Киевское направление: Киевское шоссе - заправочная станция "ВОГ";

  • Херсонский направление: Херсонское шоссе угол ул. Новозаводской;

  • Днепропетровское направление ЧП "Славянский базар".

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Пятница, 06.01.2017

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