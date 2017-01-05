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Районы Николаева усиленно готовятся к ухудшению погоды

05.01.17 20:21Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Центральный и Ингульский районы усиленно готовятся к стихии

Сегодня в помещении администрации Центрального района Николаева состоялось расширенное совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций по вопросу подготовки района к борьбе со снежными заносами, гололедицей.

Как сообщили в администрации района, заблаговременно были разработаны графики очистки от снега тротуарной части центральных улиц города, проезжей части микрорайонов Варваровка, Матвеевка, Терновка, Ракетное Урочище и Соляные.

К ликвидации последствий непогоды будут привлечены ООО «КАРС КЛИНИНГ»,ООО «Конкорд-3», ОАО «Укртелеком», Николаевское управление магистрального аммиакопровода УГП «Укрхимтрансаммиак», военная часть А-3575, КП «ЭЛУ автодорог» и жилищно-коммунальные предприятия района, которые на сегодняшний день обеспечены необходимым количеством топлива, соли и песка.

Администрация района просит всех неравнодушных граждан помогать в борьбе с непогодой и обещает обеспечить всем необходимым - лопатами, солью, песком.

При этом в администрации напомнили, что несвоевременная уборка снега и льда с тротуаров, пешеходных дорожек, мест парковки автомобилей, кровель, придомовых территорий, территорий предприятий и организаций, в том числе прилегающих к ним территорий, а также несвоевременное посыпания их песком, сброс снега на проезжую часть улиц, является грубым нарушением правил благоустройства города и влечет за собой административную ответственность.

В администрации Ингульского района также провели внеочередное совещание районного штаба по борьбе со стихией. Приглашены были представители всех коммунальных предприятий и организаций, техника и работники которых задействованы в расчистке от снега подъездных путей к месту сбора ТБО и расчистке межквартальных дорог частного сектора.

Совещание открыл первый заместитель главы администрации Ингульского района Валерий Фурман, который подчеркнул необходимость активизации работ со стороны коммунальных служб, поскольку непогода приходится на праздничные выходные дни. В ходе совещания обсуждались маршруты очистки межквартальных дорог частного сектора и наличие инвентаря и посыпочного материала для дорог и тротуаров.

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