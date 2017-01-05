Во время снегопада в Николаеве брошенные автомобили будут эвакуировать, а проезд большегрузного транспорта по городу запретят Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Сегодня, 5 января, Александр Сенкевич еще раз собрал в мэрии руководителей всех городских служб, чтобы скоординировать работу по борьбе с надвигающейся стихией. Администрации районов города в случае неблагоприятного развития ситуации перейдут в режим круглосуточного дежурства, в таком же режиме будет работать "ЭЛУ автодорог". Определены основные маршруты для работы снегоуборочной техники, планируется дежурство тяжелой техники возле Ингульского и Южнобугского мостов. Подготовлены автономные источники электропитания в больницах. Управлению транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций поручено обеспечить бесперебойную работу пассажирского автотранспорта, а КП "Николаевэлектротранс" - работу пассажирского электротранспорта. В режиме нон-стоп будут работать аварийные бригады предприятия, специальная техника для расчистки трамвайных путей. Патрульной полиции поручено эвакуировать транспортные средства, которые будут существенно мешать движению снегоочистительной техники. Чтобы не было заторов автотранспорта, проезд большегрузного транспорта по городу будет запрещен. Сегодня Александр Сенкевич подписал поручение по организации работы органов местного самоуправления , предприятий, учреждений и организаций во время осложнения погодных условий. Доручення Щодо організації роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час ускладнення погодних умов За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 06.01.2017 очікуються ускладнення погодних умов (сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 15-20 м/с, зниження температури повітря вночі до 8-13, вдень до 6-11 морозу). Очікується подальше зниження температури на 4?6 С. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнень або виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах електро-, тепло-, водо-, газопостачання, припинення автодорожнього руху та випадків переохолодження людей. З метою впровадження попереджувальних заходів і мінімізації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, підтримання постійної готовності до оперативного реагування на них, забезпечення сталого функціонування систем життєзабезпечення населення, стабільної роботи закладів освіти, охорони здоров'я та закладів соціальної сфери, попередження випадків переохолодження людей: Головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради Волкову І.В., Карцеву В.М., Березі О.Д., Цуканову О.М.: 1.1. Уточнити склад оперативних груп та у разі несприятливого розвитку ситуації перейти на режим цілодобового чергування. 1.2. Уточнити розрахунки техніки, яка визначена для боротьби зі сніговими заметами, ожеледицею та іншими наслідками стихійних явищ. 1.3. Під час складних погодних умов організувати прибирання снігу, льоду та бурульок підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності на прилеглій території. 1.4. Забезпечити розчищення зупинок громадського транспорту тротуарів та під’їздів до об'єктів життєзабезпечення (хлібозаводи, лікарні, СШМД), прибирання територій біля контейнерних майданчиків для збору ТПВ. 1.5. Звернути увагу на розчищення доріг у приватному секторі. 1.6. Розглянути питання щодо забезпечення додаткового харчування для бездомних осіб в пунктах допомоги, які розташовані на територіях районів міста. Термін: на період погіршення погодних умов Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (Пальку): 2.1. Перевести на цілодобовий режим роботи чергову службу КП “ЕЛУ автодоріг”. 2.2. Спланувати роботи щодо очищення від снігу та посипки вулиць міста в цілодобовому режимі всіма транспортними засобами, які є в комунальних підприємствах. 2.3. Організувати розчищення від снігу та посипання доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, прибирання територій біля контейнерних майданчиків для збору ТПВ. 2.4. Вживати термінових заходів щодо прибирання льоду у разі аварій на мережах водопроводу, каналізації та теплопостачання. 2.5. Посилити контроль за дотриманням температурного режиму в житлових будинках. 2.6. Забезпечити цілодобове чергування важкої техніки КП „ЕЛУ автодоріг” біля Південнобузького та Інгульського мостів, вул. Антонюка. 2.7. Підготувати піщані насипи для подальшого використання при ожеледиці на складних ділянках (Очаківський поворіт, Велика Корениха, Матвіївка, Тернівка, вул. Антонюка). Термін: на період погіршення погодних умов Управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради (Кащенюку) сумісно з управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради (Курляком): 3.1. Організувати безперебійну роботу пасажирського автотранспорту на території міста. 3.2. Організувати матеріально-технічне забезпечення водіїв транзитного транспорту на стоянках для вантажного автотранспорту: -Одеський напрямок: Одеське шосе – “Ян Марк термінал”, заправна станція “ВОГ”; -Київський напрямок: Київське шосе – заправна станція “ВОГ”; -Херсонський напрямок: Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської; -Дніпропетровський напрямок: ПП “Слов’янський базар”. Термін: на період тимчасового припинення руху по місту 3.3. Забезпечити, у разі необхідності, надання автомобільного транспорту для перевезення продуктів харчування за заявками адміністрацій районів Миколаївської міської ради. 3.4. Забезпечити організацію розчистки кінцевих зупинок громадського транспорту. 3.5. Організувати поповнення запасів продуктів харчування в торговельній мережі. Термін: на період погіршення погодних умов Управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради (Дергуновій): 4.1. Забезпечити розчищення доріг та посипку тротуарів на території підвідомчих закладів. 4.2. Забезпечити готовність автономних джерел живлення та поповнення запасів ПММ. 4.3. Посилити чергові зміни медичних працівників в підпорядкованих закладах. Термін: на період погіршення погодних умов Управлінню освіти Миколаївської міської ради (Деркач), управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (Заворотній) забезпечити розчищення доріг та посипку тротуарів на території підвідомчих закладів, організувати чергування обслуговуючого персоналу (електрик, слюсар). Термін: на період погіршення погодних умов Управлінню з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради (Герасімені): 6.1. Здійснювати моніторинг розвитку несприятливих погодних умов, вживати заходів з використання сил та засобів на випадок виникнення НС на території міста. 6.2. Звернутись до ПАТ “Миколаївобленерго” та ПАТ “Миколаївгаз” з питання збільшення кількості аварійних бригад для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій на відомчих мережах життєзабезпечення населення. 6.3. Забезпечити доведення до населення сигналів оповіщення через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Термін: на період погіршення погодних умов 6.4. Забезпечити на договірних умовах з Державним воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном Державної служби України з надзвичайних ситуацій аварійно-рятувальне обслуговування окремих територій міста Миколаєва та потенційно-небезпечних об'єктів комунальної форми власності на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році. Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (Бондаренку): 7.1. Організувати роботу соціальних патрулів на вулицях міста на період значного зниження повітря. 7.2. Розглянути питання щодо забезпечення гарячими напоями водіїв в місцях стоянок транзитного транспорту. 7.3. Розглянути питання щодо забезпечення додаткового харчування для бездомних осіб в пункті обігріву за адресою: пр. Миру, 2-А та в пунктах допомоги, які розташовані на територіях районів міста. Термін: на період погіршення погодних умов КП ММР “Миколаївелектротранс” (Лісовському): 8.1. Забезпечити безперебійну роботу пасажирського електротранспорту на території міста. 8.2. Перевірити готовність аварійно-відновлювальних бригад, спеціальної техніки для розчистки трамвайних колій. 8.3. Забезпечити цілодобове чергування важкої техніки підприємства. Термін: на період погіршення погодних умов Рекомендувати начальнику служби автомобільних доріг у Миколаївській області (Ткаченку): 9.1. Забезпечити розчистку та посипку шляхів державного значення та віддалених районів міста: Мала Корениха, Велика Корениха, Матвіївка, Тернівка. 9.2. Забезпечити своєчасне надання інформації щодо перекриття доріг державного значення сусідніх областей до управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради, ГУ Національної поліції у Миколаївській області, управління патрульної поліції в м.Миколаві. Термін: на період погіршення погодних умов Рекомендувати директору Південного округу ПАТ “Миколаївобленерго” (Сідоренку), начальнику управління з експлуатації газового господарства м. Миколаєва (Машталіруку), в.о. директора ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” (Логвінову), ПАТ “Миколаївська ТЕЦ” (Матвіюку), МКП “Миколаївводоканал” (Дуденку): 10.1. Уточнити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію і ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- та водопостачання. 10.2. Збільшити кількість аварійних бригад для ліквідації аварій внаслідок погіршення погодних умов, 10.3. Організувати безперебійне функціонування підвідомчих систем, ділянок та об’єктів, не допускати відключення об’єктів життєзабезпечення на термін більш 2 годин. 10.4. Звернути особливу увагу на стан повітряних теплотрас при відключенні котелень від енергопостачання. 10.5. Перевірити готовність автономних джерел електроживлення, забезпечення ПММ на 3 доби. 10.6. Підготувати до видачі матеріальні резерви. Термін: на період погіршення погодних умов Керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності забезпечити розчищення прилеглої території та автошляхів, відповідно розпоряджень голів адміністрацій районів Миколаївської міської ради, від снігу. Термін: на період погіршення погодних умов Визначити місця складування снігу: глиняний кар’єр біля с. Мішково-Погорілове (Інгульський район); намивна територія за будинком № 33-А по вул. Озерній (Червоних Майовщиків) (Заводський район); вул. Променева (Центральний район). Термін: на період погіршення погодних умов Для недопущення можливих заторів автотранспорту передбачити заборону проїзду по місту Миколаєву транзитного великовантажного транспорту, крім пасажирського. Термін: на період тимчасового припинення руху по місту ГУ Національної поліції у Миколаївській області (Морозу), управлінню патрульної поліції в м.Миколаві (Ахромеєву): 14.1. Забезпечити надійну охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху. 14.2. Посилити роботу щодо евакуації на штрафмайданчики транспортних засобів, які суттєво загрожують руху спецтранспорту для розчистки автошляхів, трамвайних колій від снігу. 14.3. Вжити заходів щодо наближення маршрутів патрулювання до пункту обігріву за адресою: пр. Миру, 2-А та до пунктів харчування, які розташовані на територіях районів міста: -Заводський район: вул. Кузнецька, 1, тел. 47-71-22; -Інгульський район: вул. 12 Поздовжня, 50-А, тел. 21-20-48; вул. Кругова, 47, тел. 56-06-92 (центр реінтеграції безпритульних громадян); -Корабельний район: вул. Металургів, 8, тел. 64-59-98; -Центральний район: вул. Шевченка, 19-А, тел. 47-59-93. Термін: на період погіршення погодних умов 14.4. У разі необхідності, забезпечити виконання рішення щодо тимчасової заборони проїзду по місту Миколаєву транзитного великовантажного транспорту, крім пасажирського. Термін: на період тимчасового припинення руху по місту Заступнику міського голови Степанцю Ю.Б. провести нараду з перевізниками щодо організації розчистки місць базування маршрутних таксі. Термін: на період погіршення погодних умов Начальнику відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ММР (Кондратьєву О.О.): узгодити питання щодо залучення військовослужбовців для ручної розчистки трамвайних колій. Термін: на період погіршення погодних умов Інформацію щодо виконання заходів надавати до управління НС та ЦЗН Миколаївської міської ради, станом на 8.00 та 16.00, щоденно. Термін: на період погіршення погодних умов Контроль за виконанням даного доручення залишаю за собою. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама