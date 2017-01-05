Городские службы Николаева готовятся встречать рождественскую метель

Встречать непогоду, которую синоптики обещают на рождественские праздники, городская власть будет во всеоружии. Об этом стало известно во время совещания в мэрии, в котором приняли участие руководители всех городских служб.

Главы администрации районов отчитались о том, что договора на уборку снега заключены, соль для посыпки тротуаров закуплена, в Центральном районе для очистки дорог от снега будут использовать противогололедный реагент "Бишофит". Утвержден план-график уборки магистральных улиц. Дороги к важным объектам, таким как больницы, родильные дома и хлебозавод, будут расчищены в первую очередь.

Как заверила Лариса Дергунова, начальник управления охраны здоровья, количество дежурных врачей в больницах на время стихии будет увеличено вдвое.

Городской голова Александра Сенкевич обратился к автомобилистам с просьбой без надобности не выезжать, автомобили не парковать вдоль обочин дорог, чтобы дорожные службы могли беспрепятственно выполнять снегоочистительные работы, сообщили в пресс-центре мэрии.

Николаевцы, будьте милосердны к ближним! Не отказывайте горожанам в возможности погреться в кафе, магазинах и других общественных местах!

Напомним, синоптики обещают на рождественские праздники снижение температуры воздуха до 19 С, а также усиление ветра до 25 м/с, метель, гололед.