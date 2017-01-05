Николаевцы, не паркуйте машины на обочинах!

Департамент жилищно-коммунального хозяйства обращается в жителям Николаева

Уважаемые николаевцы! Для обеспечения безопасной и качественной работы коммунальных служб и спецтехники, обращаемся с просьбой к горожанам: без необходимости не пользоваться личным транспортом, а в случае выезда на магистральные дороги города не оставляйте автомобили припаркованными у обочины. С целью предотвращения случаев срыва графиков вывоза твердых бытовых отходов, не оставляйте, пожалуйста, автомобили вблизи контейнерных площадок, чтобы не препятствовать подъезду мусоровозов.

Напоминаем, что по оперативной информации Николаевского областного центра по гидрометеорологии 6-8 января 2017 года на территории города Николаева и области ожидается резкое изменение погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат.