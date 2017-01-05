Со стихией на Николаевщине будут бороться 184 единицы снегоуборочной техники

Для борьбы со стихией на территории Николаевской области подготовили 184 единицы снегоуборочной техники.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба во главе с вице-губернатором Вячеславом Бонем.

Как сообщил заместитель председателя ОГА, уже подготовлено 134 единицы снегоуборочной техники, также по области с частными предпринимателями было заключено 23 договора, на 50 единиц техники.

Известно, что для расчистки дорог Вячеслав Бонь поручил главам администраций РГА заключить договора с частными предпринимателями, которые имеют необходимую технику, для расчистки дорог. За предоставление техники физлицам будет выплачена финансовая компенсация.

Вице-губернатор снова напомнил о своем поручении главам администраций РГА на селекторном совещании, и указал, чтобы они снова обратились к частным предпринимателям и заключили еще больше договоров.

Вячеслав Бонь подчеркнул, что необходимо собрать как можно больше тяжелой техники для уборки снега, чтобы быть готовыми к непогоде.