Заготовка промышленной древесины или забота о парке?

Не так давно в николаевских СМИ появились материалы о вырубке деревьев в парке «Народный сад».

В них идет речь о том, что под видом обрезки деревьев, их кронирования, санитарной обработки парка идет попросту промышленная заготовка древесины. Николаевцы обвиняют фирму «Терра Ника», с которой Департамент ЖКХ горсовета заключил договор об услугах по уходу за парком «Народный сад» в некомпетентности и непрофессионализме, незнании элементарных правил ухода за деревьями.

В частности, многие читатели считают, что для обрезки деревьев существуют определенные временные рамки – и это никак не зимние месяцы. Не претендуя на серьезное исследование вопроса, мы сочли себя вправе опубликовать комментарий соучредителей ООО «Терра Ника» Алексея Гламазды и Максима Кузьменко.

По их словам, ООО «Терра Ника» занимается предоставлением ландшафтных услуг населению с 2014 года, хотя как юридическое лицо была зарегистрирована только летом прошлого 2016 года. О степени квалификации ее специалистов николаевцы могут судить по ампельному озеленению: в Каштановом сквере, где появились красивые декоративные растения с гибким стеблем, которые красиво смотрятся в подвесных вазонах,и такие же, конструкции с цветами на кольце в районе автовокзала.

«Терра Ника», несмотря на свою не столь уж долгую официальную деятельность, уже известна своими инициативами городским властям. Ее специалисты принимают активное участие в городских конкурсах и тендерах. В частности, они участвовали в разработке проекта реконструкции Соборной площади, предложили проект благоустройства территории перед горисполкомом, но понравившуюся идею разработчиков отложили до следующего сезона. То есть, утверждает Максим Кузьменко, Департамент ЖКХ заключал договор с фирмой, которая себя уже зарекомендовала в сотрудничестве с городом.

-Уже в конце октября, - продолжил его рассказ Алексей Гламазда,- наше участиев в работе по очистке парка, уходу за ним, было одобрено городскими властями. Заверили нас, что договор будет действителен с 1 ноября, поэтому 8 ноября мы уже приводили в порядок парковые дорожки и очень удивились, когда нас оттуда погнали, сказав, что эта часть территории не городская.

В общем, договор с нами заключили только в конце ноября. Заготовки дров не было, мы не промышленное предприятие. Наши специалисты убирали только больные деревья и те, которые находились в аварийном состоянии, проредили кустарники. Много деревьев было высажено почти вплотную к забору, ветви, нависали над трамвайными проводами. Пришлось эти ветки обрезать. Мы даже не все деревья, что по документам допускалось, снесли. По акту нужно было 50 деревьев убрать, тех акаций, которым уже по 40-50 лет, мы столько не тронули. Некоторые деревья были повреждены насекомыми, что тоже требовало нашего вмешательства.

Нас упрекают в том, что делали эту работу зимой. Даже 30 декабря мы провели в парке,- включился в разговор Максим Кузьменко. - Но деревья нужно обрезать в период спячки – с осени до весны, когда нет движения соков. Мы работали в сжатые сроки и неподходящих условиях, но соблюдали все условия, прописанные в договоре. Все . наши действия контролировал представитель службы экологии из Департамента.

Наверное, весна покажет огрехи или успехи специалистов по ландшафтному дизайну в нашем старом парке «Народный сад». Хорошо, что николаевцы оказались столь неравнодушными к его проблемам.. Мы же не берем на себя смелость вынести по данной ситуации какой-либо вердикт, но сочли необходимым дать возможность высказать свою точку зрения и другой стороне.