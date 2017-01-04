Увага! Звернення до жителів області у зв’язку з погіршенням погодних умов 6-8 січня

У зв’язку з погіршенням погодних умов на 6-8 січня, прогнозованими снігопадами, хуртовинами та зниженням температури повітря до мінус 20 градусів, обласна державна адміністрація звертається до вас з наполегливим проханням урахувати ці попередження і вжити всі необхідні заходи безпеки.

По-перше, обмежити всі пересування транспортними засобами без нагальної потреби між населеними пунктами області.

По-друге, забезпечити необхідний запас продуктів харчування та ліків першої необхідності строком на три дні.

Крім того, просимо жителів Миколаївщини звернути увагу, що в кожному населеному пункті працюють стаціонарні пункти обігріву.

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