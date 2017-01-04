Решение Кабмина об отмене разрешений на перепланировку кваритир будет аннулировано, – эксперт

Решение правительства отменить разрешения на перепланировку квартир принималось без участия профессионалов.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщает вице-президент Киевской организации Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный.

Комментируя постановление Кабмина об отмене получения разрешений на перепланировку квартир, архитектор отметил, что такое решение правительство принимало без участия профессионалов и оно является абсолютно недопустимым.

«На сегодня надо понимать главное, что все решения власти принимаются без участия профессионалов», - заявляет эксперт.

По мнению Г. Духовичного, к сожалению, эти популистские шаги чреваты тяжелейшими последствиями.

«Конечно же, это постановление об отмене разрешительных документов при переоборудовании и перепланировке квартир будет отменено со скандалом, когда в очередной раз «грянет гром и мужик перекрестится», - сказал он.

Архитектор напоминает, что, когда одним из первых министров строительства, архитектуры и жилищно-строительного хозяйства Украины в 2005-2006 годах был господин Качур, который был профессором математики, то он проводил встречи с ведущими архитекторами страны, выслушивал их мнение и всегда решал все возникшие вопросы министр.

«Сегодня я, как член общественной Совета Минрегиона, могу сказать, что нам третий раз уже назначают встречу с господином Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. –; Прим. ред.), который на эти встречи не является. Вот вам простой пример, что все эти решения принимаются без участия профессионалов. В Верховной Раде, как это известно, при принятии законодательных решений никто к профессионалам не обращается. А в этой стране будет однозначно что-то меняться, когда появится жесткий регламент и будет один закон для всех –; сверху донизу», - резюмирует архитектор.

Напомним, Кабмин отменил разрешения на перепланировку квартир и общежитий. Кабинет министров Украины разрешил проведение ремонтов и перепланировок в многоквартирных домах и общежитиях без получения разрешительных документов. Данное решение будет касаться только тех работ, которые не подразумевают вмешательства в несущие конструкции или в общедомовую инженерную сеть. По согласованию с собственником подобные ремонтные работы и перепланировки можно будет проводить без получения разрешительных документов.