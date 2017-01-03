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В Николаеве ЖКП «Південь» собирается повысить тарифы

03.01.17 14:26Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве ЖКП «Південь» намерено увеличить тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

Об этом сообщили на странице коммунального предприятия в Facebook.

Указывается, что по сравнению с действующим тарифом состоялся значительный рост составляющих расходов.

- Размер минимальной заработной платы с 627,5 гривен до 1600 гривен - рост составляет 155%, стоимость ГСМ на 175%, стоимость материалов и комплектующих выросла более чем в три раза, значительно выросли коммунальные расходы (услуги электроснабжения на собственные нужды, услуги водо-, теплоснабжения и водоотвода, банковские, почтовые услуги), выросла стоимость услуг предприятий-контрагентов. Таким образом, рост произошел по всем расходам, которые несут жилищно-эксплуатационные предприятия, - объяснили в ЖКП «Південь».

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