В Николаеве ЖКП «Південь» собирается повысить тарифы
|03.01.17 14:26
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В Николаеве ЖКП «Південь» намерено увеличить тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.
Об этом сообщили на странице коммунального предприятия в Facebook.
Указывается, что по сравнению с действующим тарифом состоялся значительный рост составляющих расходов.
- Размер минимальной заработной платы с 627,5 гривен до 1600 гривен - рост составляет 155%, стоимость ГСМ на 175%, стоимость материалов и комплектующих выросла более чем в три раза, значительно выросли коммунальные расходы (услуги электроснабжения на собственные нужды, услуги водо-, теплоснабжения и водоотвода, банковские, почтовые услуги), выросла стоимость услуг предприятий-контрагентов. Таким образом, рост произошел по всем расходам, которые несут жилищно-эксплуатационные предприятия, - объяснили в ЖКП «Південь».