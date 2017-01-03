В Николаеве ЖКП «Південь» собирается повысить тарифы В Николаеве ЖКП «Південь» намерено увеличить тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия в Facebook. Указывается, что по сравнению с действующим тарифом состоялся значительный рост составляющих расходов. - Размер минимальной заработной платы с 627,5 гривен до 1600 гривен - рост составляет 155%, стоимость ГСМ на 175%, стоимость материалов и комплектующих выросла более чем в три раза, значительно выросли коммунальные расходы (услуги электроснабжения на собственные нужды, услуги водо-, теплоснабжения и водоотвода, банковские, почтовые услуги), выросла стоимость услуг предприятий-контрагентов. Таким образом, рост произошел по всем расходам, которые несут жилищно-эксплуатационные предприятия, - объяснили в ЖКП «Південь». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама