17.12.16 15:422930
Николаевские коммунальщики очистили ливневки на Херсонском шоссе
|31.12.16 09:38
|60
|0
Коммунальные службы города решили заняться уборкой
Коммунальные службы Николаева начали предновогоднюю уборку ливневок на Херсонском шоссе.
Об этом сообщает Евгений Воловой на своей странице в Фейсбуке.
"Предновогодняя уборка ливневок на Херсонском шоссе. Много раз о них писал. Ох и долго же они ждали своей очереди, но дождались! Очень своевременно кстати, пока плюсовые температуры, и все более менее сухо", - отметил Воловой.