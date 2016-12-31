Николаевские коммунальщики очистили ливневки на Херсонском шоссе Коммунальные службы города решили заняться уборкой Коммунальные службы Николаева начали предновогоднюю уборку ливневок на Херсонском шоссе. Об этом сообщает Евгений Воловой на своей странице в Фейсбуке. "Предновогодняя уборка ливневок на Херсонском шоссе. Много раз о них писал. Ох и долго же они ждали своей очереди, но дождались! Очень своевременно кстати, пока плюсовые температуры, и все более менее сухо", - отметил Воловой. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама