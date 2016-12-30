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На Миколаївщині розпочато роботи з реконструкції вуличного освітлення

30.12.16 16:30Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Завдяки перерозподілу бюджету 2016 року в Арбузинському, Вознесенському, Миколаївському, Вітовському та Новоодеському районах реконструюють лінії зовнішнього освітлення.

У селах Новобогданівка і Радсад Миколаївського району реконструкція мережі вуличного освітлення вже на завершальному етапі. За словами голови Миколаївської райдержадміністрації Алли Воробйової,

ця проблема в населених пунктах району постала дуже гостро, адже вуличне освітлення необхідне для безпеки населення.

Так, завдяки освітленим дорогам кількість ДТП зменшується в рази, як і злочини. Монтажні роботи по встановленню обладнання підрядники завершать найближчим часом.

В Арбузинці освітлюватись будуть вулиці: Садова, Молодіжна, Гоголя, Степова, пров. Широкий, пров. Крайній.

У селах Василівка (вул. Молодіжна), Тімірязєвка (вул. Миру, вул. Тімірязєва, вул. Молодіжна), Новогригорівка (вул. Набережна, вул. Садова), Щербані (вул. Вознесенська) і Григорівське (вул. Центральна) Вознесенського району також заплановано налагодження освітлення. На Новоодещині – у селі Баловне (вул. Степова і вул. Миру).

У Вітовському районі реконструкція відбудеться у с. Мішково-Погорілове (вул. Грушевського, вул. Горького, вул. Комарова, вул. Коцюбинського, вул. Інгульська, вул. Островського, вул. Моторного, вул. Ломоносова, вул. Суворова, вул. Гагаріна, вул. Молодіжна, вул. Богдана Хмельницького), с. Святомиколаївка (вул. Новоселів, вул. Сибірська, вул. 1 Піщана, вул. 2 Піщана, вул. Кошевого, вул. Корольова, вул. Олімпійська), смт Воскресенське (вул. Шевченка, вул. Пушкіна), с. Горохівка (вул. 9 травня, вул. Привокзальна).

Додатково були виділені кошти на придбання необхідного обладнання для завершення будівництва накопичувача води місткістю 2000 куб.м. в місті Снігурівка. Зазначимо, що в 2016 році не було передбачено фінансування цього об’єкту, але команда Олексія Савченка знайшла додаткові ресурси для реалізації проекту. Тепер питання доставки питної води для жителів Снігурівки буде вирішено остаточно.

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Пятница, 30.12.2016

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