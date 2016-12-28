В Николаеве провели рейд по стихийным рынкам: изъяты елки, рыба, колбаса

Об этом рассказали в Патрульной полиции города

Во время совместного рейда николаевские патрульные вместе с полицейскими Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области и представителями государственной экологической инспекции и местных администраций выявили на территории областного центра 6 правонарушений, предусмотренных ст. 160 КУоАП «Торговля с рук в неустановленных местах», и 1 - по ст. 152 КУоАП «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов».

После составления админматериалов у правонарушителей изъяли 28 хвойных деревьев, 75 кг фруктов, 30 кг кондитерских изделий, 25 кг колбасных изделий и 20 кг рыбы.

Кроме того, патрульные полицейские составили три админпротокола на водителей, которые для осуществления торговли разместили свои транспортные средства на тротуаре.