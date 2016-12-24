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В Украине планируют усилить проверки при выдаче субсидий

24.12.16 20:12Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В ходе заседания украинского парламента с трибуны глава Минфина Александр Данилюк заявил, что в нынешнем году проверка обоснованности социальных выплат позволила сэкономить бюджетные средства на сумму 10 млрд гривен.

Об этом пишет ряд изданий.

«Сейчас трудно сказать, что принесло лучший эффект верификация или другие мероприятия. Однако мы планируем менять подходы, нам удалось наладить работу с Министерством соцполитики и Пенсионным фондом. Министерство финансов будет продолжать начатую работу. В следующем году мы намерены усилить меры по верификации, так как это позволяет экономить средства налогоплательщиков », - отметил глава министерства.

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Суббота, 24.12.2016

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